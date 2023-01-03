3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sarıyer’de araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Sarıyer’de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Araçtaki 3 kadın yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 01:13
Takip Et

Sarıyer’de araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Sarıyer’de araç şarampole devrildi: 3 yaralı
+
Aa
-

Kaza saat 23.00 sıralarında Rumeli Feneri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rumeli Feneri’nden Sarıyer istikametine gitmekte olan 26 UV 668 plakalı araç seyir halindeyken, sürücünün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta 3 kadın yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkarmasının ardından sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Trafik o esnada durma noktasına geldi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kadın yolcu tedavi edilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kapanan yol tekrar trafiğe açılırken kadın yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
4
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
5
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
6
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar
7
﻿Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar
﻿Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar
﻿Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
﻿Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
﻿Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
﻿Kim'den sonraki en güçlü askeri isim
﻿Kim'den sonraki en güçlü askeri isim
﻿Kim'den sonraki en güçlü askeri isim
﻿Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.