Sarıyer’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi; 1 kişi ise, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Sarıyer’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 16 Ağustos'ta ekipler Sarıyer Tarabya'da önceden tespit edilen bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adreste bulunan A.A., R.P. ve A.A.'yı yakaladı. Yapılan aramalarda 7 kilo 800 gram metanfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile A.A. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.P. ise, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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