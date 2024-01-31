Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu

Kaynak: AA / DHA
Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu
İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. Öte yandan saldırganların bir restoranda garson olarak çalıştıkları da öğrenildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Rus uyruklu D.T. ile Tacikistan uyruklu A.K.'nin kullandığı otomobile ulaştı.

Olayda kullanılan araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş bir halde buldu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin otomobil üzerindeki incelemeleri sürüyor.

Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu

RESTORANDA GARSONLUK YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırganların Bahçelievler'de bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları tespit edildi.

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, 30 adrese eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı.

Yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu - 1

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLAR DA BULUNMUŞTU

Saldırganların olayda kullandığı silahların bulunmasına yönelik inceleme yapan ekipler, Sarıyer'deki 2 kilometrelik alanda 300 polisin katılımıyla arama yapmıştı.

Metal dedektörlerin de kullanıldığı aramalarda, olayda kullanılan ve parçalara ayrılan el yapımı silah bulunmuştu.

Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu - 2

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