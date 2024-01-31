Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. Öte yandan saldırganların bir restoranda garson olarak çalıştıkları da öğrenildi.