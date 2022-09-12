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Vadi İstanbul'daki çatışmanın detayları ortaya çıktı

Sarıyer Ayazağa’daki Vadi İstanbul AVM’de yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Kavgada silahları yabancı uyuklu kişilerin ateşlediği belirtildi. Kavganın 6 kişilik grubun yanlarına gelen 10 kişilik grupla tartışmaları sonucu başladığı belirledi. 

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:34
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Sarıyer'deki Vadi İstanbul'daki çatışmada silahları yabancı uyruklular ateşlemiş

Vadi İstanbul'daki çatışmanın detayları ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre, dün saat 20.20 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Akşam saatlerinde bir The Galliard restorana gelen 6 kişilik grup oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonda 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.

Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K., Ayazağa’daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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