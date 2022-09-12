İstanbul'un ortasındaki AVM'de tartışan iki grup arasında silahlar çekildi. Yaralılar var

Olay, saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.

İddiaya göre; kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, müşterilerin panik anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Panik anlarını çeken kişinin ise, hiçbir şey olmuyormuş gibi meyve suyunu içmesi dikkat çekti.

Görüntülerde kafenin içinde bir grubun aralarında sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesiyle 2 kişinin silahlarını çekip sağa sola ateş ettiği görüldü. Silahların çekildiğini gören yurttaşların, panik içinde sağa sola ve masaların altına girdiği anlar görüntülere yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.