Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip ilk yerli üretim otomobil tanıtıldı. İşte Toyota C-HR

Toyota, C-SUV segmenti adına bir dönüm noktası olarak gösterilen Toyota C-HR’ın yeni neslinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olan 2024 Toyota C-HR, bu yılın son çeyreğinde tam hibrit versiyonuyla ülkemiz yollarına çıkacak.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Yeni nesil Toyota C-HR, lansmanda farklı motor seçenekleri ile tanıtıldı.

Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın sıfır emisyona giden mobilite yolculuğunda CO2 emisyonlarının düşürülmesini hızlandırmaya devam etmesi ile duyuruldu. 1.8 litre ve 2.0 litre hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan otomobilin aynı zamanda ilk defa 2.0 litre plug-in hibrit seçeneğine de sahip olacağı da bildirildi.

Toyota C-HR, Türkiye pazarında ilk etapta 5. nesil hibrit teknolojisine sahip Hybrid 140 versiyonu ile satışa sunulacak.