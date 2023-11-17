Yerli otomobil Amperino 2. el fiyatını satılacak. 80 dakikada şarj oluyor 180 kilometre gidiyor

Go Green Türkiye Fuarı, dün Bursa’da açıldı.16-18 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyaret edilecek fuarda, 6 girişimci firmanın Amperino markasıyla yaptığı L-7 serisi ‘City Car’ segmenti araç dikkat çekti. 8 bin metrekare alanda yapılan fuarda sergilenen aracın prototipini ilk günden çok sayıda meraklısı inceleme fırsatı buldu. 16 yaşında bir gencin motosiklet ehliyeti ile kullanabileceği aracın prototip menzili 150 kilometre olsa da mesafe kolaylıkla 200 kilometreye kadar çıkabilecek. Yüzde 100’e yakın yerlilik oranıyla dikkat çeken 3 kişilik araç, şarj istasyonlarında ve evlerde kolaylıkla şarj edilebilecek. 2025 yılında seri üretime başlaması hedeflenen aracın satış fiyatının 15 ile 18 bin dolar arasında olması planlanıyor. 50 mühendisin 4 yıldır üzerinde çalıştığı araç, tamamlandıktan sonra farklı ülkelere de ihraç edilecek.

Türkiye'nin ikinci yerli otomobili Amperino dün görücüye çıktı. Peki özellikleri neler? Fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

AMPERİNO’NUN EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Fabrikamız Bursa’da. Şu anda Amperino görücüye çıktı. Lansmanımızı bugün yapıyoruz. Amperino’nun tamamıyla yerli Türkiye’deki ikinci elektrikli araç olması en dikkat çekici özelliği. Mikro mobilite sınıfındayız. 90 kilometre maksimum hıza ulaşıyor. Şarj menzili 180 km olmak üzere 3 kişilik, 370 litre bagaj hacmine sahip.

Arkadan çekişli, arka tarafında tekerleklerde teker içi iki motoru bulunan bir araç olduğundan bahsedebiliriz.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fiyatlama olarak kesin bir skalamız bulunmuyor. Yoyo gibi ya da başka elektrikli araçların sektörde satışlarına baktığımızda rakamlar 600 bin TL civarında. Biz de onlara benzer bir sınıfta olduğumuzu düşünürsek o fiyatlandırmaya yakın bir çevrede olacağımızdan bahsedebiliriz. Bizim şu anki aşamada bir fiyat çalışmamız yok.

NE ZAMAN YOLLARDA GÖRECEĞİZ?

Biz 2024 yılında 10 araç piyasaya sürüp yollarda olmaya başlayacağız. 2025 yılı itibarıyla seri üretim planları var. Şu anki lansmanını yaptığımız aracın gerekli altyapısını hazırlayıp test arabası olarak teslim edeceğiz.

NE ZAMAN YOLLARDA GÖRECEĞİZ?

Biz 2024 yılında 10 araç piyasaya sürüp yollarda olmaya başlayacağız. 2025 yılı itibarıyla seri üretim planları var. Şu anki lansmanını yaptığımız aracın gerekli altyapısını hazırlayıp test arabası olarak teslim edeceğiz.

HANGİ RENKLERİ OLACAK? TOGG’DAKİ GİBİ RENK ADI VERDİNİZ Mİ?

İsimler verildi, şu an yüzde 100 netleşmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Araçların renkleri belli.”

İLK ARAÇ CUMHURBAŞKANINA HEDİYE EDİLECEK

Amperino Ceo’su Haluk Özbek, ilk fuarlarına katıldıklarını belirten Özbek, “İlk aracımızı da Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Zira Cumhurbaşkanımızın hem batarya hem de elektrikli araçlarla ilgili ülkemizi önemli merkezlerden birisi yapacağız hedefine bizde sahip çıkıyoruz. Aracımızın C-100 serisi dedik, özellikle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen böyle bir isimlendirme yapmış olduk. İlerlemeye devam edeceğiz” dedi.

YÜZDE 100’E YAKIN YERLİLİK ORANI

“Biz özellikle bu araçlar segmente edildiğinde ‘City Car’ dediğimiz şehir içi kullanımı önceleyen L-7 sınıfı daha mini araçlarla bu endüstriye adım atmış olduk” diyen Özbek, “Aracımız üç kişilik L-7 sınıfındaki en hacimli, heybetli araçlardan bir tanesidir. Yüzde 100’e yakın yerlilik oranıyla üretiliyor. Bizler dördüncü yılımızdayız. 50’ye yakın laboratuvarlarda çalışan mühendislik ekibimizle işimizi buraya kadar getirdik” ifadelerini kullandı.

2025 BAŞINDAN İTİBAREN SERİ ÜRETİM OLACAK

Aracın 2025’in başından itibaren seri üretim çalışmalarına başlamayı düşündüklerini aktaran Özbek, “Bu arada tabiki hem görüşmelerimizin devam ettiği yatırımcılarla görüşerek daha güçlü sermayelerle daha yüksek adetli seri üretimler hedefindeyiz” diye konuştu.

Mevcut şirketlerde bine yakın çalışanla yüzde 70 ihracat yaptıklarını dile getiren Özbek, “Kendi sektörlerimizde yüzde 70 oranında ihracat ile çalışıyoruz. Bu araçlarda da ihracat oranının yüzde 50’lerde olması en büyük arzumuzdur. Ürünün standartları ve fiyat baremi ile ihracatta da çok hızlı yol alacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

MENZİL 200 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Şuan ki prototip aracın menzilinin 150 kilometre olduğunu söyleyen Özbek, “Fakat çok rahat 200 kilometreye kadar çıkabiliyoruz. Hem evlerde hem şarj istasyonlarında çok rahat doldurulabilecek” dedi.

16 YAŞINDAKİ GENÇLER MOTOSİKLET EHLİYETİYLE KULLANACAK

L-7 sınıfının içeriği hakkında da bilgiler veren Özbek, “16 yaşındaki gençlerimiz motosiklet ehliyetiyle aracımızı kullanabilecekler. Dolayısıyla aynı zamanda gençlerimiz ilk şoförlüklerini öğrendiği araç da olacak. Şehir içi kullanım dikkate alındığında çok iyi bir kilometre ile üretime başlamış olacağız” şeklinde konuştu.

15-18 BİN DOLAR ARASINDA SATIŞA ÇIKACAK

15-18 bin dolar arasında bir fiyatla piyasaya çıkması planladıklarını belirten Özbek, “Hem Türkiye’deki hem de Bursa’daki yeni bir elektrikli araç girişimlerinden bir tanesi olması, büyük ilgiye vesile oldu. Sadece Bursa ve Türkiye’deki diğer illerden değil, Avrupa’dan da gelen misafirlerimiz var. Böyle bir şey de bizleri heyecanlandıyor. 4 yıldır yaptığımız çalışmaları yakından takip edenler de bugün burada bizleri yalnız bırakmadı. Devletimizin verdiği teşviklerle büyük yol aldık. Prototip geliştirmelerimiz sürüyor. Bu ülkemiz için değerli bir başlangıçtır. Farklı sektörlerde çalışan yatırımcıların ülkesinin geleceğine, gençlerini destekleyecek şekilde aktarmasını çok önemli. Emin adımlarla ilerleyerek, şehir içi ulaşım L7 sınıfı dediğimiz konsepti mükemmel bir şekilde oturtmak istiyorum. Orada markalaşmak istiyoruz. İlerleyen zamanlar da ise farklı segmentlerde üretim yapacağız. Türkiye’de ‘City Car’ çok büyük ihtiyaç. İnsanlar araç alamadığı için motosiklet almaya yöneldi. Biz eminizki motosiklet kullanıcıları, bu araç piyasaya çıktığında ilk önceliği olacaktır. Bataryanın ömrü uluslararası standartlarda olacak.