Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını tekrar yaşadı

Alişan, Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenledi. Duaların okunduğu törende Alişan, kardeşinin acısını tarif edemediğini ve bu zorlu süreci nasıl geçirdiğini anlattı.

Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını tekrar yaşadı

Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

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Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.

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DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Önceki gün Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan'ı ailesi başta olmak üzere dostları yalnız bırakmadı.

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"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, şöyle konuştu: "İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam, çok zor. Kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım... Bu acının tarifi yok."

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