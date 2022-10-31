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Berkay Şahin eşi ile nasıl tanıştıklarını anlattı. "Bu kız olmaz" demiştim

Şarkıcı Berkay Şahin, ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu oldu. Ünlü şarkıcı, eşi Özlem Ada Şahin ile ilk tanışmalarını anlattı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:31
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Şarkıcı Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin ile ilk tanışmalarını anlattı! "Bu kız olmaz" demiştim

Berkay Şahin eşi ile nasıl tanıştıklarını anlattı. ''Bu kız olmaz'' demiştim
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Star TV'deki ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un 29 Ekim akşamı yayınlanan programına şarkıcı Berkay katıldı. 

"BU KIZ OLMAZ' DEMİŞTİM"

Programda Doğu Demirkol’un sorduğu “Eşinle tanışırken ilk adımı sen mi attın?” sorusunu yanıtlayan Berkay, “Ben attım” dedi ve Özlem Ada Şahin ile ilk tanışmalarını anlattı.

Ünlü şarkıcı, “Mecburen ben attım. Nihat Odabaşı ile bir klip çekecektik, klibi de oyuncular geldi. Oyuncu seçimini de biz yapacağız. Ben Özlem’i ilk orada gördüm. ‘Bu kız olmaz, bunu çıkarın’ dedim. ‘Tamam’ dediler. Sonra ben numarasını almalarını söyledim. O şekilde oldu. Ben ona yazdım, ‘konuşalım, görüşelim’ dedim. Sonra bir şekilde gelişti” dedi.

"KLİBİMDE OYNADI"

Demirkol’un “Son bir klipte oynama hakkı tanıdın mı?” sorusuna da yanıt veren Berkay, “Klipte oynadı zaten. O klipte oynamadı ama biz evlenme kararı aldıktan sonra başka bir klibimde oynadı” ifadelerini kullandı.

"HERKESİN KENDİ TERCİHİ"

 Ardından Doğu Demirkol'un "Başkasının klibinde oynarsa kırılır mısın?" sorusuna yanıt veren Berkay, şöyle konuştu:
"Neden? Herkesin kendi tercihi. Dünya üzerindeki her kadın ne istiyorsa dilediğince yapabilmeli."

Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift  2017'de Arya'yı, iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 
 

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