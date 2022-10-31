Berkay Şahin eşi ile nasıl tanıştıklarını anlattı. ''Bu kız olmaz'' demiştim

Star TV'deki ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un 29 Ekim akşamı yayınlanan programına şarkıcı Berkay katıldı.

"BU KIZ OLMAZ' DEMİŞTİM"

Programda Doğu Demirkol’un sorduğu “Eşinle tanışırken ilk adımı sen mi attın?” sorusunu yanıtlayan Berkay, “Ben attım” dedi ve Özlem Ada Şahin ile ilk tanışmalarını anlattı.

Ünlü şarkıcı, “Mecburen ben attım. Nihat Odabaşı ile bir klip çekecektik, klibi de oyuncular geldi. Oyuncu seçimini de biz yapacağız. Ben Özlem’i ilk orada gördüm. ‘Bu kız olmaz, bunu çıkarın’ dedim. ‘Tamam’ dediler. Sonra ben numarasını almalarını söyledim. O şekilde oldu. Ben ona yazdım, ‘konuşalım, görüşelim’ dedim. Sonra bir şekilde gelişti” dedi.

"KLİBİMDE OYNADI"

Demirkol’un “Son bir klipte oynama hakkı tanıdın mı?” sorusuna da yanıt veren Berkay, “Klipte oynadı zaten. O klipte oynamadı ama biz evlenme kararı aldıktan sonra başka bir klibimde oynadı” ifadelerini kullandı.

"HERKESİN KENDİ TERCİHİ"

Ardından Doğu Demirkol'un "Başkasının klibinde oynarsa kırılır mısın?" sorusuna yanıt veren Berkay, şöyle konuştu:

"Neden? Herkesin kendi tercihi. Dünya üzerindeki her kadın ne istiyorsa dilediğince yapabilmeli."

Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift 2017'de Arya'yı, iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

