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  • Berkay 2 yıl trafikten men edildi. Alkollü olan şarkıcı polisle tartıştı

Berkay 2 yıl trafikten men edildi. Alkollü olan şarkıcı polisle tartıştı

Şarkıcı Berkay Şahin alkollü bir şekilde trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflememek için polisle tartıştığı iddia edilen Berkay'ın ehliyetine el konulduğu ve 2 yıl trafikten men edildiği öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:26
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Alkol alıp direksiyon başına geçen Berkay 2 yıl trafikten men edildi

Berkay 2 yıl trafikten men edildi. Alkollü olan şarkıcı polisle tartıştı
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Şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile eğlenmeye çıktı.

Mekânda alkol alan şarkıcı, o halde direksiyon başına geçti. Maslak'ta polis çevirmesine takılan Şahin'in olay çıkardığı ve polislerle tartıştığı iddia edildi.

ARACI BIRAKIP GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ 

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, seyir halindeyken polisleri gören şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve o görüntülerin emniyette bulunduğu söylendi. Şarkıcı, alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten men edildi. Şarkıcı ve eşinin aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.


 

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Gizem Yalın
6.01.2023 12:08
alkol kullanıyor ve de abuk subuk mesleklerdeysen de, defol.  
 
Abdülhamit
6.01.2023 11:57
Bunlarda adam diye türedi. Müteahhit ve dolandırıcı sevici akape döneminde nice lüks arabalar görüyorum içinde sığır çok!  
 
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