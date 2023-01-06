Berkay 2 yıl trafikten men edildi. Alkollü olan şarkıcı polisle tartıştı

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile eğlenmeye çıktı.

Mekânda alkol alan şarkıcı, o halde direksiyon başına geçti. Maslak'ta polis çevirmesine takılan Şahin'in olay çıkardığı ve polislerle tartıştığı iddia edildi.

ARACI BIRAKIP GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, seyir halindeyken polisleri gören şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve o görüntülerin emniyette bulunduğu söylendi. Şarkıcı, alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten men edildi. Şarkıcı ve eşinin aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.



