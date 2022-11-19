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  • Berkay Şahin'in kızının yüzüne dolap kapağı düştü. Anne Özlem Ada Şahin ateş püskürdü

Berkay Şahin'in kızının yüzüne dolap kapağı düştü. Anne Özlem Ada Şahin ateş püskürdü

Şarkıcı Berkay Şahin'in büyük kızının yüzüne dolap kapağı düştü. Firmanın ihmali yüzünden kızının yaralandığını belirten anne Özlem Ada Şahin, firmaya dava açmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:44
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Berkay Şahin'in kızı ölümden döndü! Annesi Özlem Ada Şahin ateş püskürdü

Berkay Şahin'in kızının yüzüne dolap kapağı düştü. Anne Özlem Ada Şahin ateş püskürdü
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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girdi. Çift 2017 yılında Arya'yı 2019 yılında da Zeynep Mira'yı kucağına aldı.

Kızlarının odası için mobilya alan çift, korkutan bir kaza yaşadı.

"DOLABIN PARÇASI ARYA'NIN YÜZÜNE DÜŞTÜ"

Dolap kabağının kızının yüzüne düşmesiyle büyük panik yaşayan Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak firmaya öfke kustu. 

Yaşadıklarını sesi titreyerek anlatan Şahin, "Dolabın bir parçası durduk yere düşerek Arya'nın yüzüne geldi. Siz nasıl rezil bir firmasınız? Çocukların kullanacağı bir mobilyayı nasıl güvenli şekilde monte edemiyorsunuz? Elim ayağım titriyor sinirden. Sizi dava edeceğim" dedi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUDU"

Kızının moraran suratını paylaşan Şahin, "Baştan beri problem yaşadık. Mobilyalar eksik geldi, elimde dekontlar var. Monte eden ekibiniz bile 'parçalar eksik, sorunlu' diyerek şikayette bulundular hepsi elimde. Üzerine bir de durduk yere çocuğumun suratına düştü. Sakin benim yaptığım hatayı yapmayın. Çocuğum söz konusu burada. Elim ayağım titriyor. Allah beterinden korudu. Sizin ihmalkarlığınız ve rezil firmanız yüzünden çocuğum hem çok korktu hem de yaralandı. Boynuna bile geldi" ifadelerini kullandı.

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