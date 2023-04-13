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Berkay Şahin sağlık kampının müdavimi oldu. Bu kez eşiyle gidecek 

Şarkıcı Berkay Şahin, beslenme ve spor üzerine bir sağlık kampına katıldığını belirterek "Yaş ilerledikçe mecbursun bence. Böyle şeylere dikkat ediyoruz" dedi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:30
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Bu kez eşiyle gidecek! Berkay Şahin sağlık kampının müdavimi oldu  

Berkay Şahin sağlık kampının müdavimi oldu. Bu kez eşiyle gidecek 
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 

Kızı Zeynep ile mağazaları dolaşan Şahin, "Şehir dışındaydım işlerimden dolayı, daha yeni döndüm. Bir sağlık kampına katıldım. Sağlıklı beslenme ve spor üzerine, yaş ilerledikçe mecbursun bence. Böyle şeylere dikkat ediyoruz. Mayıs sonu gibi yine var. Ona eşim Özlem ile beraber gideceğiz" dedi.

"HANGİSİNİN, NEYE YETENEĞİ VARSA ONA YÖNELSİN"

Kızları hakkında açıklamalarda bulunan Berkay Şahin, "Zeyno daha çok babacı. Arya ortada diyebilirim. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyor. Çocukların ikisi de dil kursuna, yüzme kursuna ve jimnastiğe gidiyor. Hangisinin, yeteneği neye varsa ona yönelsinler" ifadelerini kullandı.

"DİZİ TEKLİFLERİ BANA GÖRE DEĞİL"

Berkay Şahin, oyunculuk ve mesleği hakkındaki sorulara, "Dizi teklifleri geliyor ama bana göre değil. Ben gelenleri reddediyorum. Çünkü o tempoya ayak uydurabileceğimi düşünmüyorum. Herkes kendi işini yapsın bence. Ben iyi bir şarkıcıyım. İleride belki olursa bakarız ama zor" şeklinde yanıt verdi.

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