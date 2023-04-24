Şarkıcı Ceylan Türkülerin Marılyn Monroe'si oldu. Yine imaj değiştirdi

Arabesk fantezi müziğin 'Küçük Ceylan'ı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son klibi ile dikkatleri üzerine çekti. Marilyn Monroe'ya benzetilen Ceylan'a yorum yağdı.

Şarkıcı Ceylan Türkülerin Marılyn Monroe'si oldu. Yine imaj değiştirdi

Editör: Özlem KIRAL

Geçen yıllar içinde sık sık yaptığı estetiklerle sürekli imaj değiştiren ve adeta bambaşka biri olan bir dönemin 'Küçük Ceylan'ı gündeme bomba gibi düştü.

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Yansın Ankara şarkısına çektiği kliple dikkatleri üzerine çeken Ceylan, Marilyn Monroe'ya benzetilince sosyal medyada yer yerinden oynadı.

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Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ceylan ''Marily Monroe Ceylooo''notunu da eklemeyi ihmel etmedi.

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İmajıyla herkesi şaşkına çeviren Ceylan'ı görenler yorum yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan birkaçı...

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