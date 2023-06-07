Ceylan yeni imajıyla şaşırttı! Her gören Yılmaz Morgül’e benzetiyor

Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Ceylan, bugün konuk olduğu canlı yayına sarı saçları ve renkli gözlüğüyle katıldı. Ceylan'ın son hali Yılmaz Morgül'e benzetildi.

Ceylan yeni imajıyla şaşırttı! Her gören Yılmaz Morgül’e benzetiyor

Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, bu sefer de sarı saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ceylan, yüzünde estetik olduğunu ve değiminden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören izleyiciler ise Yılmaz Morgül'e benzetti. Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan Ceylan için "Bu imaj hiç olmamış" ve "Yılmaz Morgül'e benzemiş" yorumları yapıldı. Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" dedi.

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"KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMADIM"

Kilo aldığı için vücut hatları değişen Ceylan'ın kalça estetiği yaptırdığı ileri sürüldü. Canlı yayında bu iddiaya cevap veren Ceylan "Eskiden çok zayıf bir kadındım. Kilo aldıktan sonra vücut hatlarım değişti. Kalçamın estetik olduğu iddiası kesinlikle yalan. Yüzümde estetik var ama kalçamda kesinlikle yok" diyerek ayağa kalkarak kalçasını gösterdi.

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