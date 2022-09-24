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Şarkıcı Emrah'a reddettiği isimden destek geldi. Başarılarının devamını diliyorum

Müzik kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Emrah yıllar içerisinde kameralar karşısında büyürken özel hayatında da son derece talihsiz adımlar attı. Bu adımlardan biri de, bir imzayla evlatlıktan reddettiği Tayfun Engin Çolak oldu. Her ne kadar ikilinin arası açık olsa da Tayfun babasına destek olmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 22:36
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Şarkıcı Emrah'a reddettiği oğlu Tayfun'dan destek geldi

Şarkıcı Emrah'a reddettiği isimden destek geldi. Başarılarının devamını diliyorum
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Popüler video paylaşım programı TikTok, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan bir program... Durum böyle olunca da pek çok isim hemen her gün yeni hesaplar açarak bu kitleye dahil oluyor. Bu isimlerden biri de şarkıcı Emrah oldu. Yeni şarkısını TikTok üzerinden hayranlarıyla paylaşmayı tercih eden şarkıcıya gelen çok sayıda yorum ve tebrikten biri de evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun Engin Çolak'tan oldu.

Bir dönem Survivor'a da katılan ve orada yaptığı  "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim" açıklamasıyla ekranları karşısındakileri ağlatan Tayfun her ne kadar babasına kırgın olsa da ona desteğini esirgemiyor.

"HER NE OLURSA OLSUN..."

Tayfun son olarak babası Emrah'ın TikTok'tan paylaştığı şarkıya yorumdu bulundu ve şu satırları yazdı: "Her ne olursa olsun başarılarının devamını diliyorum baba…"

 

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