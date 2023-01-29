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  • ''Baba yok baba gibi adamlar var arkamda.'' Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı.

''Baba yok baba gibi adamlar var arkamda.'' Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı.

Şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca reddettiği DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap ile nişanlandı. Emrah oğlunu bu mutlu gününde yine yalnız bırakırken, Tayfun Erdoğan duygusal bir mesajla nişan görüntülerini paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:39
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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı. ''Baba yok baba gibi adamlar var arkamda.''

''Baba yok baba gibi adamlar var arkamda.'' Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı.
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Emrah'ın kabullenmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi ettiği sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Tayfun Erdoğan, kız istemeye gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR YANIMDA'

"Allah bana bu günleri gösterdi şükürler olsun, aslanlar gibi abilerim arkamda durdu, ellerimden tuttu, bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz ,baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık"notunu düştüğü o paylaşıma takipçilerinden öfke dolu yorumlar geldi.

Takipçilerinden, "O baban hiçbir zaman mutlu olamayacak", Bir insan oğlunun en mutlu gününde nasıl yanında olmaz?", "Senin o babaya ihtiyacın yok" yorumlarıyla Tayfun Erdoğan'a destek ve tebrik mesajları geldi.

 

ESPRİ YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Tayfun Erdoğan, kendisine ikram edilen tuzlu kahvenin tuzunu az buldu ve yanında getirdiği tuzlukla kahveyi iyice tuzlayıp içti.

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