Şarkıcı Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın yeni işi şaşırttı

Sekiz yıl evli kaldığı şarkıcı Emrah Erdoğan ile 2022 senesinin şubat ayında boşanan Sibel Erdoğan'ın yeni işi ortaya çıktı.

Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu bulunan Sibel Erdoğan, Bodrum'da yaşamaya devam ediyor. Gayrimenkul zengini olduğu bilinen Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın girdiği sektör dikkat çekti.

Snob Magazin'in haberine göre; Remax ile anlaştığını duyuran Erdoğan, Instagram'dan açıklama yaptı.

Erdoğan, "Uzun zamandır planladığım gayrimenkul sektörüne gün itibari ile adım atmış bulunmaktayım... İş ortağı olduğum Remax Atlas Bodrum ailesi ile şahane işlere, nice başarılara imza atmak dileğiyle..." dedi.