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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan sevgilisine evlilik teklif etti

Ünlü şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca reddettiği ancak DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan evlilik yolunda ilk adımı attı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:23
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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evleniyor! Ünlülerden tebrik mesajı yağdı

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan sevgilisine evlilik teklif etti
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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlilik için ilk adımı attı ve düğün hazırlıklarına başladı. Babası Emrah Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Tayfun Erdoğan yaptığı paylaşımına, "Tayfun da büyüdü arkadaşlar ve bugün evlenme teklifi ediyor. Seni çok seviyorum. 'Evet'i kaptım, 'Evet' dedi" notunu düştü.

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