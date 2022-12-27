Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan sevgilisine evlilik teklif etti

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlilik için ilk adımı attı ve düğün hazırlıklarına başladı. Babası Emrah Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Tayfun Erdoğan yaptığı paylaşımına, "Tayfun da büyüdü arkadaşlar ve bugün evlenme teklifi ediyor. Seni çok seviyorum. 'Evet'i kaptım, 'Evet' dedi" notunu düştü.