Şarkıcı Emrah'ın yaptığı doğum günü paylaşımı büyük tepki aldı

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti.

Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler.

Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor. Son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü duygu yüklü sözlerle kutlayan şarkıcının takipçilerinden tepki yağdı.

Şarkıcı Emrah, oğlunun fotoğrafına şu notu düştü:

"Canım oğlum benim Elyesam hayatımın anlamı, dünyamın ışığı sen benim canımsın canımın içisin…

"Bugün 9 yaşına girdin"

Bugün 9 yaşına girdin aslan oğlum, büyüyorsun seninle gurur duyuyorum benim akıllım benim yakışıklım…

"Şükürler olsun"

Şükürler olsun Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için.

İyi ki senin gibi bir evladım var iyi ki senin babanım, yüce Allah'ım sana sağlıklı mutlu ve güzel bir ömür nasip etsin inşallah…

Ömrümün sonuna kadar dağ gibi arkandayım, yanındayım senin, seni çok seviyorum…

Hiçbir zaman unutma sen benim Kalbimsin."

EMRAH'A TAYFUN TEPKİSİ

Emrah'ın bu paylaşımı sonrası takipçilerinden tepkiler gecikmedi. Ünlü isme gelen yorumların çoğunda, büyük oğlu Tayfun'a yaptığı haksızlığa dikkat çekildi.