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Halil Sezai takipçilerini kan vermeye çağırdı

Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulmak için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Şarkıcı Halil Sezai de takipçilerini kan vermeye davet etti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:22
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Şarkıcı Halil Sezai takipçilerini kan vermeye davet etti.

Halil Sezai takipçilerini kan vermeye çağırdı
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Sosyal medya hesabından kan vermeye gittiğini duyuran Halil Sezai, 'Biz kan vermeye gidiyoruz. Bir süre sonra en çok 'kan'a ihtiyaç olacak. Lütfen kan verin. Hepimize geçmiş olsun.Dualarımız enkaz altında kalanlar için..'' ifadelerini kullandı.

168 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNE ULAŞIN'

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Deprem sonrası alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara çağrıda bulundu. Kınık, '10 bin kan bağışı daha alabiliriz. Biraz kuyruk oluyor ama sabırlı olsunlar, buna ihtiyacımız var.' dedi. 72 saatin arama-kurtarma faaliyetleri için kritik olduğunu belirten Kınık, 'Bize ulaştırılmak istenen yardım neyse bilgilendirme yaparız. Burada 168 numaralı çağrı merkezimize ulaşılsın.' ifadelerini kullandı.

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