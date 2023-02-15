Halil Sezai deprem bölgesinde yemek dağıttı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Tüm vatandaşların kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

"LÜTFEN KAN VERİN"

Depremin ilk gününde Kızılay'ın kan bağış noktasına giderek kan veren Halil Sezai, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Biz kan vermeye gidiyoruz. Bir süre sonra en çok 'kan'a ihtiyaç olacak. Lütfen kan verin" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından gönüllü olarak deprem bölgesine giden Halil Sezai, depremzedelere yardım için canla başla mücadele ediyor.

Bugün Gaziantep'e giden ve yemek dağıtan ünlü şarkıcı, paylaşımında "Dün; kadın, çocuk çamaşırı, bebek maması, bebek bezi, ped ve oyuncak dağıtımına çıktık. Bugün Gaziantep’teyiz" ifadelerini kullandı.

Halil Sezai, önceki gün Hatay Samandağ’daki mahalleleri gezerek yemek dağıtmıştı. Ünlü isim, deprem bölgesine gittiği ilk günde Kurtdere Mahallesi sakinleri için sofra kurmuştu.

