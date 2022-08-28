İrem Derici başına geleni öğrenince çıldırdı

Yoğun konser maratonuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici'nin milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram hesabı hacklendi. Hesabını kurtarmaya çalışan şarkıcı, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.
"FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM BURNUNDAN"
Dobra açıklamalarıyla tanınan Derici, Instagram hesabını hackleyen kişiye seslenerek "Instagram'ım hacklendi arkadaşlar haberiniz ola. Ne b.k bulma derdindesiniz acaba? Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz" ifadelerini kullandı
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