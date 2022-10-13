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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan İrem Derici, dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım...

Galeri Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:23
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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrılan İrem Derici, Twitter'dan yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

Ünlü şarkıcı, paylaşımında 'At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim' ifadelerini kullandı. Derici'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

Sosyal medya kullanıcıları 'Aşık İrem de çok tatlı oluyor', 'İkizim benimsin demek', 'İnşallah tahmin ettiğim kişidir aşkım' ve 'Gene kime gene kimeee' yorumlarında bulundu.

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

İşte İrem Derici'nin o tweet'i...

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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İrem Derici'den olay yaratan itiraf

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