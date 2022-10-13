İrem Derici'den olay yaratan itiraf

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrılan İrem Derici, Twitter'dan yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı, paylaşımında 'At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim' ifadelerini kullandı. Derici'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.
Sosyal medya kullanıcıları 'Aşık İrem de çok tatlı oluyor', 'İkizim benimsin demek', 'İnşallah tahmin ettiğim kişidir aşkım' ve 'Gene kime gene kimeee' yorumlarında bulundu.
İşte İrem Derici'nin o tweet'i...