Seyircinin tezahüratına kayıtsız kalmadı. İrem Derici'den güldüren cevap

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bursa’da konser verdi.

İrem Derici, bir röportajında pavyona gittiğini söylemesi üzerine hayranları "İrem bizi pavyona götür" tezahüratı yaptı. Şarkıcı İrem Derici de "Size pavyon açarım ben" diye yanıtladı. Bu anları sosyal medya hesabından "Aşığım Size" sözleriyle paylaşan Derici kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bursa’ya olan sevgisini dile getiren Derici, "Gerçekten size aşığım. Türkiye'nin en zeki, en kıvıl kıvıl, en deli, en tatlı insanları sizlersiniz. Bursalı olamadım, Bursa'da doğamadım ama yine geleceğim" ifadelerine yer verdi. Bu şarkı 8 yıl önce çıkmasına rağmen bir haftalık gibi etki bırakması inanılmaz. Bursa gibi inanılmaz. Bursa uğurlu geldi, 1 ay içerisinde aşkı bulacağım. Her gün buraya gelirim ben." diye konuştu.