İrem Derici'nin telefon kılıfına ödediği para şoke etti! ''Teşekkürler enflasyon''

Şarkıcı İrem Derici havaalanında yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Derici havaalanında beğendiği bir kılıfı arkadaşına aldırmak istedi. Arkadaşına kılıfı alması için rica eden ünlü şarkıcı faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

İrem Derici havalimanındaki olayı şu sözlerle anlattı:

"YAZIKLAR OLSUN"

"Özer'e dedim ki 'Sen öde ben VIP'ye gidiyorum." Doğukan suratıma bakıp gülüp şöyle diyor 'Telefon kılıfına ne kadar para ödediğini biliyor musun?' Dedim ki 'Ne kadar?' 1800 TL ödemişiz. Bir deri g.... b.... telefon kılıfına 1800 lira vermişiz. Yazıklar olsun telefon kılıfı almak zorunda bırakıldım. 1800 TL arkadaşlar bu da böyle kol gibi girdi. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon."

Derici'nin paylaşımını görenler "Arkadaşın da hemen almış bir sorsaymış" yorumlarında bulundu.

