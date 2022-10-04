Işın Karaca paylaşımında adeta beddua etti

Böylesi özel bir günde hayvanlara dair olan sevgilerini göstermek isteyen ünlü isimler dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor. Bu konuda öne çıkan isimlerden biri de şarkıcı Işın Karaca oldu.

Patili dostlarımızın hayatlarımızdaki yerine dair bir farkındalık yaratmak isteyen Karaca günden güne sevgiyi ve saygıyı unuttuğumuzu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"ALLAH'IN DİLSİZ KULLARINA ZARAR VEREN TÜM CANLILARIN VEBALİ..."

"Düşünsenize! Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Pati dostlarımızı, ağaçlarımızı, kadınlarımızı çocuklarımızı, temiz ve insani bir gelecek yaratmak için farkındalık duygusunu tetiklemek mecburiyetindeyiz. Sevmeyi unuttuk.

Saygı duymayı... Başkalarının fikirlerine açık olmayı. Allah’ın dilsiz kullarına zarar veren tüm canlıların vebali onları hor görenlerin kabusu olsun…"