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Işın Karaca paylaşımında adeta beddua etti

Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' ne dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 21:22
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Şarkıcı Işın Karaca Hayvanları Koruma Gününe dair çarpıcı bir paylaşıma imza attı

Işın Karaca paylaşımında adeta beddua etti
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Böylesi özel bir günde hayvanlara dair olan sevgilerini göstermek isteyen ünlü isimler dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor. Bu konuda öne çıkan isimlerden biri de şarkıcı Işın Karaca oldu.

Patili dostlarımızın hayatlarımızdaki yerine dair bir farkındalık yaratmak isteyen Karaca günden güne sevgiyi ve saygıyı unuttuğumuzu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"ALLAH'IN DİLSİZ KULLARINA ZARAR VEREN TÜM CANLILARIN VEBALİ..."

"Düşünsenize! Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Pati dostlarımızı, ağaçlarımızı, kadınlarımızı çocuklarımızı, temiz ve insani bir gelecek yaratmak için farkındalık duygusunu tetiklemek mecburiyetindeyiz. Sevmeyi unuttuk.

Saygı duymayı... Başkalarının fikirlerine açık olmayı. Allah’ın dilsiz kullarına zarar veren tüm canlıların vebali onları hor görenlerin kabusu olsun…"

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