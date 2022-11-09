Işın Karaca'dan evlilik itirafı! “Şaka değil biz evlendik”

Şarkıcı Işın Karaca 3 yıldır Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Bir arkadaşının düğününde sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte görüntülenen Işın Karaca, evlilik sorularına beklenmedik bir cevap verdi. Karaca, Yapıcıoğlu ile evlendiklerini söyledi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününde görüntülenen Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendiklerini söylediği açıklaması ile görenleri şaşırttı.

Gündelik hayatını anlatan Karaca, "Kızıma bakıyorum, sevgilimle gezip tozuyorum. İzmir'e gidip geliyorum, İstanbul'u hiç sevmiyorum, o kadar soğudum İstanbul'dan" dedi.

"Sizi bir daha gelinlikle ne zaman göreceğiz?" sorusuyla da karşılaşan ünlü şarkıcı, “Can bak ya yine belalı soruyu soruyorlar. Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil” diyerek parmağındaki tek taşını gösterdi ve herkesi şaşırttı.