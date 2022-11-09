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Işın Karaca'dan evlilik itirafı! “Şaka değil biz evlendik”

Daha önce iki kere evlenip boşanan Işın Karaca, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile bir  bir düğüne katıldı. Gazetecilerin evlilik sorusuna Karaca "Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil" diye cevap verdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 12:56
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Işın Karaca: Şaka değil biz Can'la evlendik

Işın Karaca'dan evlilik itirafı! “Şaka değil biz evlendik”
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Şarkıcı Işın Karaca 3 yıldır Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Bir arkadaşının düğününde sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte görüntülenen Işın Karaca, evlilik sorularına beklenmedik bir cevap verdi. Karaca, Yapıcıoğlu ile evlendiklerini söyledi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününde görüntülenen Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendiklerini söylediği açıklaması ile görenleri şaşırttı.

 

Gündelik hayatını anlatan Karaca, "Kızıma bakıyorum, sevgilimle gezip tozuyorum. İzmir'e gidip geliyorum, İstanbul'u hiç sevmiyorum, o kadar soğudum İstanbul'dan" dedi.

"Sizi bir daha gelinlikle ne zaman göreceğiz?" sorusuyla da karşılaşan ünlü şarkıcı, “Can bak ya yine belalı soruyu soruyorlar. Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil” diyerek parmağındaki tek taşını gösterdi ve herkesi şaşırttı.

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