Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu

Aydın'ın Efeler ilçesinde otel odasında hayranı B.B.'ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi. İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze, ardından da Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine yer verildi.

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MESAJLAŞTIKLARI VURGULANDI

Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için tekrar geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi. B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiği, odada başka kişilerin de bulunduğu ancak ilerleyen saatlerde başka bölmeye geçip, sohbet ederken, Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kuş'un, B.B.'nin direnmesine rağmen zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.

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12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuksuz sanık Kurtuluş Kuş, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Ayrıca Kurtuluş Kuş için mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu.

4 BAŞVURU REDDEDİLDİ

Sanık Kurtuluş Kuş'un avukatının, yurt dışı yasağının kaldırılmasına yönelik 4 kez yaptığı başvuruda bulunmasına karşın reddedildi, Sanığın avukatının, 6 Nisan'da sunduğu son dilekçesinde Kurtuluş Kuş'un 13 Mayıs'ta Amsterdam, 22 Nisan'da Brüksel ve Almanya, 27 Mayıs'ta Almanya'da konser sözleşmelerinin bulunduğunu, her bir konser sözleşmesinde ayrı ayrı 100 bin euro cezai şart kararlaştırıldığını, adli kontrolün orantısız ve sanığın iş alanını daralttığı gerekçesiyle adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

400 BİN LİRA TEMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın dosya kapsamında kaçma şüphesinin bulunmaması, sanığın duruşmada hazır edilmesi yönündeki ara kararın başka adli kontrol tedbirleriyle yerine getirilebilecek olması, sanık hakkında konulan mevcut adli kontrol kararının ölçülü olmadığı, ileride telafisi imkansız zararlara yol açabileceği kanaatiyle teminat karşılığında adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi. Sanık Kuş'un 400 bin TL teminat ödenmesine karar verildi. Sanık Kurtuluş Kuş'un teminatı yatırdığı da belirtildi.

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