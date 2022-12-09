Şarkıcı Kurtuluş Kuş ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla yargılanıyor. İkinci duruşmanın tarihi belli oldu

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşma tarihi belli oldu. Soruşturma aşamasında gözaltına alınmayan Kuş, ilk duruşmaya “geçici sağlık durumu” gerekçesiyle İstanbul’dan SEGBİS yoluyla katılmış, tutuklanması talebi reddedilmişti. Mahkeme, ikinci duruşma için SEGBİS talimatını kaldırdı.

Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde Aydın’daki bir otelde 21 yaşındaki B.B.’ye yönelik “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla açılan dava devam ediyor.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Haziran 2022 tarihinde tamamladığı, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ise 5 Temmuz 2022 tarihinde kabul ettiği iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“… Şüphelinin kamuoyunun bir kısmı tarafından da bilinen bir ses sanatçısı olduğu, müştekinin ise şüphelinin dinleyicisi konumunda bulunduğu… müştekinin bu kapsamda şüpheli ile ilk defa şüphelinin İzmir’de vermiş olduğu bir konser çıkışında yüz yüze görüştüğü…

Şüphelinin olay tarihinde Aydın’a, yine bir konser vermek üzere geldiği… müştekinin … şüpheli için hazırlamış olduğu hediyeyi kendisine vermek maksadıyla, şüphelinin kalmış olduğu … otele gece saat 04.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte intikal ettiği… müştekinin arkadaşlarını birazdan geleceğini beyan etmek suretiyle dışarıda bekleterek şüphelinin bulunduğu odaya gittiği…

Müşteki ile şüphelinin aynı oda içerisinde bulunan başka bir kısma birlikte geçtikleri, müşteki ile şüphelinin bir süre burada sohbet ettiği ve akabinde cinsel olarak yakınlaştıkları, bu sırada şüphelinin müştekinin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı, müştekinin bu esnada bakire olduğunu ve cinsel birliktelik yaşamak istemediğini belirten söylemlerde bulunduğu, şüphelinin bahse konu söylemleri dikkate almaksızın müştekinin kıyafetlerini yırtmak ve kollarını tutmak suretiyle müşteki ile cinsel birliktelik yaşadığı, müştekinin bu esnada şüpheliye fiziki olarak da direndiği, bu kapsamda müştekinin yaşamış olduğu acı nedeniyle çığlık attığı, cinsel birliktelik sonrasında müştekinin vajinal bölgesinde kanama olduğu, konu ile ilgili olarak müştekinin şüpheliye tepki gösterdiği ve fakat şüphelinin bu durumu önemsemediği, bunun üzerine müştekinin otel odasından ayrılarak arkadaşlarına kendisini bulunduğu yerden almaları noktasında mesajlar gönderdiği, bu mesaj içeriklerinde müştekinin otel içerisinde kötü bir takım olayların yaşandığı hususunda da söylemlerde bulunduğu…

Olaydan sonra müştekinin içine kapandığı ve kimseyle görüşmediği, bu kapsamda müştekinin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı hususunun da dosya muhteviyatında bulunan raporlarla tespit edildiği, kısa bir süre sonra müştekinin ebeveynlerinin kanlı ve yırtılmış iç çamaşırlarını görmesi üzerine durumun adli mercilere intikal ettiği, bu süre içerisinde müştekinin şüpheliye de mesaj gönderdiği ve fakat şüphelinin konuyu

önemsemediğini belirtir şekilde cevaplar verdiği…”

SORUŞTURMA DOSYASINDA KISITLAMA KARARI VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre; “Mağdurun ve şüphelinin haklarını korumak maksadıyla, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı verildi.”

GENÇ KIZA DOKTOR MUAYENESİ YAPILDI

İddianamede yer alan bilgilere göre; B.B. ’in iç beden muayenesi yapıldı. İddianamede; “Yapılan muayene sonrasında düzenlenen raporda, ‘Mağdurda tespit edilen, tip 2 perine yırtığının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu’ hususunda tespitler yapıldığı, bu kapsamda Başsavcılığımız tarafından ivedi bir şekilde olay yerinde gerekli incelemelerin tekemmül ettirildiği ve tanıkların kimlik bilgilerinin tespit

edildiği, olaya ilişkin herhangi bir kamera görüntüsü temin edilemese de birçok kişinin tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulduğu…” ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında; B.B. ’in annesi, Kurtuluş Kuş’un arkadaşları, otel görevlilerinin beyanlarına başvuruldu.

“SORUŞTURMA AŞAMASINDA ŞÜPHELİ HAKKINDA HERHANGİ BİR GÖZALTI VEYA TUTUKLAMA TEDBİRİ UYGULANMADIĞI…”

İddianamede, şu ifadeler yer aldı:

“Yürütülen soruşturma sırasında ifadesi alınan şüphelinin ise birlikteliğin rızaen gerçekleştiği hususunda savunma yaptığı, her ne kadar şüphelinin atılı suçlamaları reddettiği ve müştekinin şüpheliyle yakınlaşmak istediğine dair mesaj kayıtlarının tespit edildiği görülüyor ise de…

Her ne kadar şüphelinin lehine olarak değerlendirilen bir takım tanık beyanları ve mesaj kayıtları temin edilmiş ise de; olayın gelişimi ve meydana gelen zarar bir bütün halinde değerlendirildiğinde söz konusu olayın yargılamayı gerektirir nitelikte olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı, soruşturma aşamasında şüpheli hakkında herhangi bir gözaltı veya tutuklama tedbiri uygulanmadığı…

İddianamede, Kuş’un “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile cezalandırılması talep edildi.

KUŞ, AYDIN’DAKİ DURUŞMAYA İSTANBUL’DAN KATILDI

Yargılamanın ilk duruşması, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Sanık Kurtuluş Kuş, duruşmaya salonda değil; İstanbul Anadolu 3. Ağır Mahkemesi salonundan SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Kuş’un avukatları, Kuş’un ayağının kırıldığı gerekçesiyle duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmasını talep etti; avukatların talebi kabul edildi.

Mahkeme, celse kararında bununla ilgili “Sanık hakkındaki SEGBİS talebinin geçici sağlık nedeni ile olduğundan sanık hakkındaki SEGBİS talimatının kapatılarak gönderilmesi için talimat mahkemesine yazı yazılmasına…” ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİ DE DURUŞMA SALONUNDAYDI

Duruşma salonundaki, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da yargılamaya katılmayı talep etti.

Sanık Kurtuluş Kuş’un avukatı aracılığıyla mahkemeden “yargılamanın kapalı yapılmasını” talep ettiği görüldü.

MAHKEME, OTELİN KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ, “KAMERA KAYITLARININ OLMADIĞI” BİLDİRİLDİ

Mahkeme, iddianamenin kabul edildiğine ilişkin kararında; otelin kamera kayıt görüntülerinin gönderilmesini talep etmişti. Duruşma tutanağında, bu talebe ilişkin; “Otelde üç günlük kayıt yapıldığı ve o güne ait kamera kayıtlarının olmadığının bildirildiği görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Sanık Kurtuluş Kuş, duruşmaya; İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden, SEGBİS üzerinden katıldı. Mağdur B.B. ise duruşmaya avukatı ile birlikte katıldı. Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da duruşmaya katıldı.

“BANA ZORLA SAHİP OLDUĞUNU BELİRTTİM”

Duruşma tutanağına göre, B.B. duruşmada; otel odasında yaşananlara ilişkin şu beyanı verdi:

“Birden beni yatakta arkaya doğru ittirdi, öpecek diye düşündüm zira ilk geldiğimde de yanaklarımdan öpmüştü, bu esnada bile kötü bir şey düşünmedim, üzerime çıktı, bacakları ile bacaklarımı sıkıştırdı, kendisini ittirdim, bağırdım, iki kolumu bir eliyle arkama doğru tuttu, çığlık attım, bakire olduğumu söyledim ancak umursamadı, bir eli ile de ağzımı tutuyordu…

… Eteğimin fermuarı kopmuştu… kıyafetim zorlandığı için genişledi, sütyenimin kopçası da zarar görmüştü, ben acı çektikçe eli ile ağzımı tutuyordu, ben ağladım… Kalktı duşa girdi, sonra geri geldi bana ‘sen bakire miydin?’ diye sordu, ‘eşyalarını hazırla’ dedi, ancak birden bırakıp gidemedim, arkadaşlarımı aradım, gelin beni alın dedim… Olayı arkadaşlarıma anlatamadım, yürüyemiyordum, sonrasında arkadaşlarıma olanı anlattım ve bana zorla sahip olduğunu belirttim…

“ADLİ RAPOR İSTEMEDİLER”

… Karakola annem ile gittim, bundan bir şey çıkmaz diye söyleyip beni eve gönderdiler, sonra tekrar gittim, karakolda ifadelerimin alınması çok uzun sürdü, sürekli olarak ifademi baştan alıyorlardı, aldıkları ifadeleri yanlış olduğunu söyleyip yırtıyorlardı, adli rapor istemediler ancak annem buna isyan etti, adli rapor aldırılmadan önce ben üstümden geçecek şekilde duş almıştım…

Ertesi gün uyutularak ameliyata aldılar, 15 dakika denilen ameliyattan 1,5 - 2 saatte çıkmışım, oradan psikiyatriye yönlendirdiler, halen olayın etkisiyle terapi görmekteyim, psikiyatriye gitmekteyim, olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum.”

Duruşma tutanağına göre; Kurtuluş Kuş, şunları söyledi:

“Olay bana açıkça ve alenen atılan bir iftiradır, olayı anlatmam gerekirse müşteki ile ilişkiye girmeden önce kendisine sorduğumda bakire olmadığını söyledi, ilişkiye girdik, kendisine zorlamam veya herhangi bir aşamada istemediğini söylemesi gibi bir durum olmadı, ben zaten kötü bir durumda idim, bilincim yarı açık yarı kapalıydı, o gün sahneden önce ve sonra serum yemiştim… İlişkiye girdikten sonra ben duş aldım, kendisi ile sohbet ettik, karşılıklı sigara içtik, sabah olduğunda dışarıda ekip arkadaşlarım bekliyordu, müştekinin de arkadaşları vardı, kendisi ile en son lobiden ayrıldık…

Hatta şunu da söylemek istiyorum, gece kalmış olduğumuz odanın kapısı da açıktı, bir ara zil çaldı, ancak ben yaklaşık beş dakika sonra zil tekrar çaldığında kapıyı açtım, otel personeli bana yanımda kız arkadaşımın olup olmadığını sordu, ben de olduğunu söyledim, bunun üzerine kayıt yapmak için kimliğini istediler, B.'nin kimliğini otel görevlisine verdim sonra da geri getirdiler.”

“TUTUKLAMAYA YÖNELİK TALEPLERİNİN REDDİNE…”

Mahkeme heyeti, duruşmaya birçok tanığın beyanını dinledi.

Heyet, müşteki avukatlarının sanığın tutuklanması taleplerini reddetti. Heyet, “Sanığın bulunduğu hal üzere yargılamaya devam olunmasına, bu cümleden olmak üzere katılan vekillerinin tutuklamaya yönelik taleplerinin reddine” kararını verdi.

Mahkeme, sanık hakkındaki SEGBİS talimatının kapatılarak gönderilmesi için talimat mahkemesine yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma, 13 Şubat 2023 tarihine ertelendi.