Şarkıcı Lara Kırıkkale taraftarına çağrıda bulundu

21 Nisan Pazar günü evinde oynayacağı Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. maçında alacağı bir puan ile ligde kalmayı garanti altına almayı hedefleyen Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, ligde çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetle TFF 3. Lig'in 12. sırasında bulunuyor.

Topladığı 26 puanla 13. sıradaki takıma 4 puanlık fark atan Kırıkkalegücü FSK, ligin son iki haftasına girilirken bir nevi kader maçına çıkacak. Kırıkkaleli sporcular bugün hemşehrileri Lara'dan gelen destekle güven tazeledi.

Kırıkkaleli doğumlu ünlü ses sanatçısı Lara, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kırıkkalegücü FSK taraftarına "Stadyumu doldurmalıyız" diye seslendikten sonra "Haydi güzel Kırıkkalem! Kırıkkalesporumuza güveniyoruz, inanıyoruz. Her zaman da destekliyorum. Arkadaşlar, bu pazar Gümüşhane ile maçımız var. Çok önemli ve bu maçı almalıyız. Stadyumu doldurmalıyız. Bu pazar herkesi Başbınar Stadyumu'na bekliyoruz. Takımımıza destek olalım, sahip çıkalım. Sizleri seviyorum güzel Kırıkkalem" ifadelerine yer verdi.