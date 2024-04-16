Şarkıcı Lara Kırıkkale taraftarına çağrıda bulundu

Kaynak: İHA
Şarkıcı Lara Kırıkkale taraftarına çağrıda bulundu
Pazar günü Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile karşı karşıya gelecek Kırıkkalegücü FSK'ya bir destek de ünlü şarkıcı Lara'dan geldi.

21 Nisan Pazar günü evinde oynayacağı Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. maçında alacağı bir puan ile ligde kalmayı garanti altına almayı hedefleyen Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, ligde çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetle TFF 3. Lig'in 12. sırasında bulunuyor.

Topladığı 26 puanla 13. sıradaki takıma 4 puanlık fark atan Kırıkkalegücü FSK, ligin son iki haftasına girilirken bir nevi kader maçına çıkacak. Kırıkkaleli sporcular bugün hemşehrileri Lara'dan gelen destekle güven tazeledi.

Kırıkkaleli doğumlu ünlü ses sanatçısı Lara, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kırıkkalegücü FSK taraftarına "Stadyumu doldurmalıyız" diye seslendikten sonra "Haydi güzel Kırıkkalem! Kırıkkalesporumuza güveniyoruz, inanıyoruz. Her zaman da destekliyorum. Arkadaşlar, bu pazar Gümüşhane ile maçımız var. Çok önemli ve bu maçı almalıyız. Stadyumu doldurmalıyız. Bu pazar herkesi Başbınar Stadyumu'na bekliyoruz. Takımımıza destek olalım, sahip çıkalım. Sizleri seviyorum güzel Kırıkkalem" ifadelerine yer verdi.

aw183428-01.jpg

İlgili Haberler
İsmail Kartal tüm istatistikleri alt üst etti. Bir ilki başardı
Son Haberler
AKP'li Yeliz benzinin 45 TL olmasını ve Orta Doğu'daki durumu CHP'ye bağladı. İsim vermeden Kurtuluş Savaşı kahramanlarına 'hain' dedi Gündem
AKP'li Yeliz benzinin 45 TL olmasını ve Orta Doğu'daki durumu CHP'ye bağladı. İsim vermeden Kurtuluş Savaşı kahramanlarına 'hain' dedi
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı Ekonomi
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi
Böyle intihar görülmedi. Ölmek için iki akrep yedi Gündem
Böyle intihar görülmedi. Ölmek için iki akrep yedi
Meyve veren ağacı taşlarlar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Meyve veren ağacı taşlarlar atasözünün anlamı nedir?
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi
Emekliye resmen ücretsiz oldu! Destek paketi netleşti imzalar atıldı Ekonomi
Emekliye resmen ücretsiz oldu! Destek paketi netleşti imzalar atıldı