İsmail Kartal tüm istatistikleri alt üst etti. Bir ilki başardı

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal tüm istatistikleri alt üst etti. Bir ilki başardı
Fenerbahçe 51 maçın 40’ını kazandı, tam 132 gol attı... İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si istatistiklere damga vurdu.

Fenerbahçe'nin başında 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, tarihi bir sezona imza atıyor. Jorge Jesus'un yerine göreve gelen 62 yaşındaki teknik adam, tüm istatistikleri alt üst etti. UEFA Konferans Ligi'nde 26 Temmuz'da oynanan 5-0'lık Zimbru maçıyla başlayan sezonda sarı-lacivertliler, şu ana kadar 51 maça çıktı. Kartal'ın Fenerbahçe'si bu mücadelelerin 40'ından zaferle ayrıldı. Diğer maçlarda 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

BİR İLKİ BAŞARDI
Kartal Fenerbahçe'nin başında 51 maçta 2.43 puan ortalaması yakalarken; önceki iki sezonunu solladı. 62 yaşındaki hoca, tüm kulvarlarda 2014-15'te 2.17, 2021-22'de 1.95 ortalama yakalamıştı. Türk futbol tarihinde bir sezonda 40+ galibiyet alan ilk takım olan Kartal'lı Kanarya; hücum anlamında şov yaptı. Rakip ağlara 132 gol gönderen sarı-lacivertli takımın ortalaması 2.58'i buldu.

LİGDE 2.66'YI BULDU
Sezon genelinde 2.43 ortalama yakalayan Kartal'ın Fenerbahçe'si, Süper Lig'de bu rakamı da geçti. 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 85 puan topladı ve 2.66 puan ortalaması tutturdu. 85 kez ile açık ara farkla en fazla rakip ağları sarsan takım olan sarı lacivertli takım 2.66 gol ortalaması yakaladı.

YÜZDE 84'ÜNÜ KAZANDI
Tecrübeli teknik adam, daha önce görev yaptığı sezonlarda Süper Lig'de 2.28 ve 2.18 puan ortalaması yakalamıştı. İsmail Kartal, bu sezon 2.66'yı buldu. Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%84) ve puan ortalamasına sahip (2.66) Türk teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

İSABETLİ ŞUTLAR YÜZDE 40 GOL!
Fenerbahçe ligde maç başı 14 şut çekerken bunların ortalama 6.80'inde isabet sağlıyor. Sarı-lacivertlilerin kaleyi bulan şutlarının yaklaşık olarak yüzde 40'ı filelere gidiyor.

DIŞ SAHADA 10'DA 10
Karagümrük galibiyetiyle deplasmanda 10'da 10 yapan sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

2024'TE KAYBETMEDİ
Bu sezon Süper Lig'de tek yenilgisini 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'dan alan Fenerbahçe, 2024'te hiç kaybetmedi. O maçtan sonra ligde 17 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İSTANBUL'A KAMP KURACAK
Gelecek hafta Sivas'a konuk olacak Kanarya, artık sadece Konya maçında İstanbul dışında olacak. Fikstürde Beşiktaş, Kayseri, Galatasaray (Deplasman) ve İstanbul maçları yer alıyor.

İlgili Haberler
Şarkıcı Lara Kırıkkale taraftarına çağrıda bulundu
Şarkıcı Lara Kırıkkale taraftarına çağrıda bulundu
Beşiktaş bir teknik direktör açıklaması daha yaptı
Beşiktaş bir teknik direktör açıklaması daha yaptı
A Milli Takım'ın geniş kadrosu açıklandı
Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz sporcu sevgilisiyle gururla poz verdi
Sergen Yalçın için resmi açıklama
Sergen Yalçın için resmi açıklama
Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi belli oldu. Kritik maça Alman hakem
Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı
Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy şoku. Resmen açıklandı
Zehra Güneş Yasemin Güveli Melissa Vargas Hande Baladın Ebrar Karakurt ve diğerleri. Bu takıma yürek dayanmaz
Zehra Güneş Yasemin Güveli Melissa Vargas Hande Baladın Ebrar Karakurt ve diğerleri. Bu takıma yürek dayanmaz
Galatasaray'da Serge Aurier üzdü
Galatasaray'da Serge Aurier üzdü
Acun Ilıcalı kıramadı. Dev maç şifresiz kanalda
Tümer Metin 'Hiç düşünmem yaparım' diyerek açıkladı. Barış Alper'e övgüler yağdırdı
Son Haberler
AKP'li Yeliz benzinin 45 TL olmasını ve Orta Doğu'daki durumu CHP'ye bağladı. İsim vermeden Kurtuluş Savaşı kahramanlarına 'hain' dedi Gündem
AKP'li Yeliz benzinin 45 TL olmasını ve Orta Doğu'daki durumu CHP'ye bağladı. İsim vermeden Kurtuluş Savaşı kahramanlarına 'hain' dedi
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı Ekonomi
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi
Böyle intihar görülmedi. Ölmek için iki akrep yedi Gündem
Böyle intihar görülmedi. Ölmek için iki akrep yedi
Meyve veren ağacı taşlarlar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Meyve veren ağacı taşlarlar atasözünün anlamı nedir?
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi
Emekliye resmen ücretsiz oldu! Destek paketi netleşti imzalar atıldı Ekonomi
Emekliye resmen ücretsiz oldu! Destek paketi netleşti imzalar atıldı