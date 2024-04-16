Dzeko'yu o halde görenler az daha küçük dilini yutuyordu. 'Sen neymişsin be abi'

Bu sezon şu ana dek Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 20 gol ve 5 asiste imza atarak ligde gol krallığının zirvesinde yer almayı başaran Edin Dzeko’nun bu performansı tesadüf değil…

Takıma geldiği ilk günden bu yana Yugoslav disiplininden hiçbir zaman taviz vermeyen Boşnak yıldız, takım antrenmanları öncesi her defasında neredeyse Samandıra Tesisleri’ne ilk gelen oyuncu oluyor. Fitness antrenmanlarını aksatmadan yapan ve formunu da buna borçlu olan Edin, idman sonlarında da çoğunlukla tesislerden en son giden isim oluyor.

TAKIMIN AĞABEYİ VE HER ŞEYİ…

Kaptanlık pazıbendini her daim gururla taşıyan Dzeko, saha içi ve dışında Fenerbahçeli oyuncuların özel hayatlarındaki konular da dahil olmak üzere çok büyük bir fedakârlıkla âdeta mentorluk yapıyor. Yabancı oyuncuların takıma çabuk entegre olabilmesi ve yerliler ile kaynaşmasında saha dışında Edin Dzeko ile Mert Hakan Yandaş’ın büyük emekleri oldu.

İSMAİL KARTAL VE EKİBİNİN SAĞ KOLU GİBİ!

Sadece saha dışında değil saha içinde de verilen taktiklerin uygulanması, oyuncuların İsmail Kartal ve ekibinin direktiflerine çabuk entegre olabilmesi için Edin Dzeko elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ayrıca takımın gol yollarında sıkıştığı zamanlarda hep geri gelerek top alan, ileride gol atmayı değil önce arkadaşlarına rahat bir pozisyon yaratıp gol attırmayı düşünen Boşnak yıldız, taraftarların da sevgilisi oluyor.

GOLÜ ATTI, OSAYI’YE KOŞTU!

Karagümrük karşılaşmasında çok kritik bir anda kör noktadan yaptığı vuruşla takımına eşitliği getiren Edin Dzeko, herkes gol sevincine koşuyor zannederken sakatlık yaşayan Osayi Samuel’e gitti ve zaten takımdaşlık ve paylaşmanın değerini herkese bir kez daha göstermiş oldu.

FİZİK DEĞERLERİ YAŞININ ÇOK GERİSİNDE

Şu anda 38 yaşında olmasına rağmen sahada her daim en çok koşan ve emek veren yıldızlar arasında yer almayı bilen Edin Dzeko’nun fizik değerlerinin de yaşının çok gerisinde olduğu; kendisine hep iyi bakarak antrenmanlarını hiçbir zaman aksatmadığı için bu verimlilikle kariyerinde yola devam edebildiği öğrenildi.

TAKIMDAKİ YUGOSLAV EKOLÜNÜN ÖNCÜSÜ

Fenerbahçe’de Yugoslav ekolünden yer alan yıldızlardan Edin Dzeko ve Dusan Tadic bu sezona damga vuruyor. Ayrıca Miha Zajc ile Rade Krunic ve son maçlarda formunu yükselten kaleci Dominik Livakovic de bu alanda büyük pay sahibi oluyor. Sloven Zajc ile Hırvat yıldız Krunic’in bekleneni verememesine rağmen aralarındaki köken bağlantısı sebebiyle Dzeko ve Tadic sürekli bu oyuncularla temasta kalıp daha iyiye doğru gitmelerini sağlamaya çabalıyor.

KANARYA’NIN MORAL VE NEŞE KAYNAĞI

Edin Dzeko, yalnızca mütevazı duruşu, saha içindeki yüksek performansı ve antrenmanlarda yaptıklarıyla değil; aynı zamanda saha dışında da takıma moral yemekleri düzenlemesi, problem yaşayan oyuncuların her daim yanında olmasıyla dikkat çekiyor. Yaptığı ince esprilerle arkadaşlarına her daim moral ve neşe kaynağı olan Dzeko’nun, takımın yenik duruma düştüğü maçlarda devre aralarında teknik direktör İsmail Kartal’dan sonra gerçekleştirdiği konuşmalarla da ciddi seviyede oyunculara liderlik ettiği belirtiliyor.