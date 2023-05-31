Şarkıcı Melike Şahin sessiz sedasız evlendi. Yaş farkı dikkat çekmişti

Şarkıcı Melike Şahin yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Bey ile dünyaevine girdi.

Şarkıcı Melike Şahin sessiz sedasız evlendi. Yaş farkı dikkat çekmişti

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Melike Şahin daha önce sevgilisi ile aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuştu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlendiğini duyurdu.

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Sade bir gelinlik tercih eden ünlü isim sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin gelinlik ve damatlık giyerek poz verdikleri bir fotoğrafı yayınladı.

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Ünlü isim paylaşımına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düştü.

'Diva Bebe' lakabı ile anılan Melike Şahin daha önce sevgilisiyle 5. yıl dönüm fotoğraflarını paylaşmıştı. Ünlü ismin paylaşımının ardından sevgilisi ile aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu.

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