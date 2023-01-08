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Melike Şahin Dön Ne Olur şarkısını söyledi, Ebru Gündeş hemen yorum yaptı

Şarkıcı Melike Şahin, konserinde Ebru Gündeş'in yıllar önce albüm tanıtımı esnasında beyin kanaması geçirdiği Dön Ne Olur şarkısını seslendirdi. Ünlü sanatçı hemen sosyal medya hesabından yorum yaptı

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 14:03
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Melike Şahin Ebru Gündeş'in şarkısını söyledi. Gündeş hemen yorumunu paylaştı

Melike Şahin Dön Ne Olur şarkısını söyledi, Ebru Gündeş hemen yorum yaptı
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla son yıllara damga vuran Melike Şahin, konserinde Ebru Gündeş'in dillerden düşmeyen "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirdi. Şahin'in performansına Ebru Gündeş'ten yorum gecikmedi.

1999 yılında "Dön Ne Olur" albüm tanıtımında kameralar karşısında beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, kendisini için çok anlamlı olan şarkısını okuyan Melike Şahin'e destek oldu. Şahin'in şarkıyı söylediği anları Instagram hesabından paylaşan Ebru Gündeş, "Bu şarkıdan ne kadar etkilendiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Sesinize ve emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

ŞARKI TANITIMINDA STÜDYO DA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 1999 yılında "Dön Ne Olur" isimli albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçirmişti. Ölümün eşiğinden dönen Gündeş'in kamera önünde beyin kanaması geçirdiği an dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçti.

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