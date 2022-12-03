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  • Tolga Akış'ın yeni sevgilisi ayrıldığı eşi Zeynep Bastık'ın kopyası.

Tolga Akış'ın yeni sevgilisi ayrıldığı eşi Zeynep Bastık'ın kopyası.

Şarkıcı Zeynep Bastık ile evliliği son bulan Tolga Akış'ın yeni sevgilisi Gizem Kaya'nın Zeynep Bastık'a benzerliği dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 14:27
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Şarkıcı Zeynep Bastık'tan boşanan Tolga Akış'ın yeni sevgilisi eski eşinin adeta ikizi gibi.

Tolga Akış'ın yeni sevgilisi ayrıldığı eşi Zeynep Bastık'ın kopyası.
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Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın evliliği uzun sürmedi. "Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" diyen çift yeni birlikteliklere başladılar.

 

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, GQ ödül gecesine ünlü şarkıcıya çok benzeyen sevgilisi Gizem Kaya'yla beraber katıldı.

tv100'de yer alan habere göre; Tolga Akış gönlünü ekibinde çalışan Gizem Kaya’ya kaptırdı.

Gizem Kaya ile Tolga Akış dün akşam GQ Ödül Töreni’ne beraber katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili romantik anlar da yaşadı. Kaya’nın Akış’ın çektiği ayna pozunu kalp emojisiyle paylaşması da dikkat çekti.

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