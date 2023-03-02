Sarp Apak 'Çok üzgünüz' diyerek acı haberi paylaştı. “Can kayıplarımız var”

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Bu isimlerden biri de Sarp Apak oldu.

Oyuncu Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney Apak ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi.

Oyuncu, "Hepimiz gibi değişik bir hayatımız var şu an. Yemek yedik evimize gidiyoruz şimdi. Bir şekilde hayata devam ediyoruz" dedi. Sarp Apak, "Benim ailem de Hatay ve Adanalı... Biz de kayıp yok birinci çemberden ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrardan bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir" dedi.



