2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sarp Apak 'Çok üzgünüz' diyerek acı haberi paylaştı. “Can kayıplarımız var”

Sarp Apak 'Çok üzgünüz' diyerek acı haberi paylaştı. “Can kayıplarımız var”

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri afet bölgesindeki insanlar için seferber olan ünlü oyuncu Sarp Apak, "Biz de kayıp yok birinci çemberden ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi. 

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:40
Takip Et

Sarp Apak: Tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var

Sarp Apak 'Çok üzgünüz' diyerek acı haberi paylaştı. “Can kayıplarımız var”
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Bu isimlerden biri de Sarp Apak oldu.

Oyuncu Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney Apak ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi.

Oyuncu, "Hepimiz gibi değişik bir hayatımız var şu an. Yemek yedik evimize gidiyoruz şimdi. Bir şekilde hayata devam ediyoruz" dedi. Sarp Apak, "Benim ailem de Hatay ve Adanalı... Biz de kayıp yok birinci çemberden ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrardan bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir" dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
4
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
5
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
6
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
7
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.