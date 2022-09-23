Sarp Apak korkuttu gözü morardı

Sarp Apak ve Engin Öztürk, önceki gün Etiler’deydi. Apak’ın gözündeki morluk dikkat çekti. Üç yıl aradan sonra ilk kez basketbol maçı yaptığını belirten Sarp Apak “Orada da gözüme dirsek darbesi yedim” diyerek gözündeki morluğun nedenini açıkladı.

Ekranlardan uzak kalmasıyla ilgili konuşan Apak, şöyle devam etti: En doğru projeyi bekliyorum. Keyifle bahsedeceğim bir iş bekliyorum. Yıllar içerisinde tecrübe ediyor insan. Erken 'Evet' diyorsun, daha güzel bir projeden mahrum kalıyorsun”

“DÖNEM PROJESİ DEĞİL”

Engin Öztürk ise yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönme hazırlığında olduğunu belirterek “Geniş bir kadrolu ve çok başrollü bir projeye dahil oldum. Sakalı da görmek için bırakıyorum ama dönem projesi değil, şimdiden söyleyebilirim” dedi.

