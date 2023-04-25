Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi

Editör: Osmancan EROK

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkı belgelendi.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Anadolu Yakası'nda el ele dolaştıkları söylenen çift, aşkını Instagram'dan ilan etti.

Geçtiğimiz yıllarda da adı aşk dedikodusuna karışan ve hiçbir açıklama yapmayan ikili, bu defa aşklarını sosyal medyada ilan etti.

Müzisyen, kaykay yaptığı anlarda sevgilisini etiketleyerek, aşkını ilan etti.

Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı.

