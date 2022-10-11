Satılık ve kiralık evden sonra Türk’e artık simit de yok. Kendi ülkemizde artık nefes de aldırmayacaklar

Turizmin önemli merkezlerinden olan Antalya Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Antalya'da yaşayan M.Ö. ve eşi H.Ö. (49), tatile gittikleri Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzenin yanındaki simitçiden simit almak isteyen M.Ö., simitçinin kendisine simit satmaması üzerine şaşırdığını belirtti. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçiyle diyaloğunu cep telefonuna kaydetti. Simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce simit yok dedin" diyerek tepki gösterdi.

"TURİSTİN YANINDA SANA VEREMEM"

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Ben turistin yanında sana simit satamam. Ben turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim ama turistin yanında 'yok' derim ağabey. Ben simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem" dedi. Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi. Simitçinin o anları kameraya yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, fırsatçılık yapan simitçiye tepki gösterdi. Kocakaya, “Sizin görüntüleri göstermenizle duruma vakıf olduk. Belediyedeki arkadaşlara talimat verdim. Kişi araştırılacak, gerekli işlemler yapılacak. Konu takibimiz altında. Kısa vadede çözeceğiz" dedi. Okan Kocakaya, farkı fiyat uygulamasını doğru bulmadığını belirterek, "Turizmde neden bu şekilde anılalım. Sonuçta ülkemize gelip ziyaret eden vatandaşlar. Biz de turizmle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Böyle ikili ayrımı doğru bulmuyorum. Ona satıyorum, diğerine satmıyorum gibi şeyler asla bizim tasnif edebileceğimiz bir şey değil. Bizim bakış açımız ve davranışımızla asla böyle olmadı. O yüzden hızlı bir şekilde bu işi nihayete kavuşturacağız" diye konuştu.