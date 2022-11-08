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Sudan ucuz köy. İçinde 44 ev bulunan koca köyü 260 bin euroya satılığa çıkardılar

İspanya'da giderek artan köyden kente göçler neticesinde boş kalan köyler turizme kazandırılmak için satışa çıktı. Zamora kenti yakınlarında 44 evi, kilisesi, okulu, oteli, barı ve hatta eski jandarma kışlası bulunan bir köy 260 bin euroya satışa çıktı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 09:47
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İçinde 44 ev bulunan koca köyü 260 bin euroya satılığa çıkardılar. Sudan ucuz köy

Sudan ucuz köy. İçinde 44 ev bulunan koca köyü 260 bin euroya satılığa çıkardılar
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İspanya'da boşalan köyler turizme kazandırılmak için satışa çıkıyor.

Emlakçılık hizmeti veren "İdealista" adlı internet sitesi, Portekiz sınırı yakınlarındaki Zamora kentine bağlı Salto köyünün satışa çıkarıldığını duyurdu.

Büyükşehirlere göçten dolayı boşalan köyde 44 ev ile kilise, okul, otel, bar, eski bir havuz, spor kompleksi hatta eski bir jandarma kışlası bulunduğu aktarıldı.

YÜZLERCE ALICI ÇIKTI

Köydeki mülk sahiplerinin temsilciliğini yapan emlak şirketinden bir yetkili, 260 bin euroya 5 gündür satışta olan köyün ilanına şimdiye kadar 200 kişinin baktığını, çok sayıda telefon aldıklarını, 2 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 İngiliz'in alım için ilgilendiğini söyledi.

KÖY KIRSAL TURİZME AÇILABİLİR

Eski bir hidroelektrik santralinden dolayı 1950'li yıllarda inşa edilen köye yakın doğal bir parkın olduğu, 1989'da santralin kapanmasının ardından nüfusun yavaş yavaş azaldığı bildirildi.

Santralin 2000'li yılların başında turizm kompleksi kurulması amacıyla bir yatırımcıya satıldığı ancak projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediği bilgisi paylaşıldı.

Köyü alacak girişimcilerin gerekli yatırımları yaparak burayı kırsal turizme açabileceği belirtildi.(AA)

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