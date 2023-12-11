Satılmış adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Satılmış isminin anlamını araştırıyor. Peki, Satılmış ne demek? Satılmış isminin anlamı nedir?

SATILMIŞ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Satılmış ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk.

SATILMIŞ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Satılmış ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Satılmış adını koymak caizdir.