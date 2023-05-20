Savaş uçağı böyle çakıldı. F-18 Hornet alev topuna döndü

İspanya'nın Zaragoza şehrinde askeri üsse bir F-18 düştü. Yaşanan kazada pilotun son anda fırlatma sistemi sayesinde kurtuldu. İşte o anlar.

Savaş uçağı böyle çakıldı. F-18 Hornet alev topuna döndü

Pilot son anda fırlatma koltuğunun butonuna bastı kurtuldu. İspanya'nın Zaragoza şehrinde askeri üsse bir F-18 düştü. O anlar görüntülendi.

Zaragoza Hava Üssü'nde bir McDonnell Douglas EF-18M Hornet (F-18) düştü. Otoyola yakın bir yere düştüğü belirtilen uçak kaza sonrası adeta alev topuna döndü.

Amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedilen kaza öncesinde pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu görülüyor.

Yerel basına açıklama yapan yetkililer, pilotun iniş sırasında bacağından yaralandığını ve tedavi için hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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