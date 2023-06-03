‘Savaş var Suriyeliler nasıl dönsün’ diyenler iyi izlesin Dönmek isteyen işte böyle dönüyor

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türkiye'de beş yıl yaşadıktan sonra Şam'a dönen bir Suriyelinin Türkiye'yi çok sevdiği ve tekrar gelmek istediği görülüyor.