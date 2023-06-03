‘Savaş var Suriyeliler nasıl dönsün’ diyenler iyi izlesin Dönmek isteyen işte böyle dönüyor

Videoda kendisini Muhammet olarak tanıtan Suriyeli, İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldığını söylüyor.
Şam'da ticaretle uğraştığını belirten Suriyeli, savaşın etkilerinden uzak bir hayat sürdüğü izlenimi veriyor.
Videodaki diyalog şöyle:
-Muhammet merhaba. Kaç yıl Türkiye'de kaldın?
Beş yıl kaldım orda.
-Neredeydin Türkiye'de?
İstanbul'da Fatih'te.
-Artık Suriye'ye geri döndün değil mi?
Döndüm ama çok özledim Türkiye'yi.
- Türkiye çok güzel değil mi?
Gelecek yıl geleceğim oraya.
- Şam'da ne yapıyorsun ne iş yapıyorsun?
Ticaret...
"Dönmek isteyen dönebiliyor"
Videoyu paylaşan Kemal Canpolat (@KCanbolat) ise paylaşımında “Ülkesine geri dönmüş bir arkadaşımızla daha konuştum. 5 yıl Fatih’te kalmış Türkçesi fena değil. Türkiye’yi sevdiğini ve özlediğini söylüyor. Dönmek isteyen dönebiliyor dostlar.” ifadelerini kullandı.