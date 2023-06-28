Sığınmacıları göndermemek için savaş ver denilen Suriye’deki günlük hayatı Türk basketbolcu paylaştı. Hani nerede savaş

Suriye’deki Türk basketbolcu Kemal Canbolat, savaş var denilen ülkedeki günlük hayatın görüntülerini paylaştı. İşte Türk halkından saklanan gerçekler

Sığınmacıları göndermemek için savaş ver denilen Suriye’deki günlük hayatı Türk basketbolcu paylaştı. Hani nerede savaş

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacıların cazibe merkezi haline getirdi. Milyonlarca Suriyeli, başta savaş nedeniyle Türkiye’ye gelirken artık Türkiye’yi mesken tutmuş durumda.

İç savaşın bittiği, Esad’ın vatandaşlarının geri dönüşü için genel af ilan ettiği dönemde, ülkemizde ise sığınmacı güzellemeleri yapılmaya devam ediyor.

Bakanlar ve üst düzey bürokratlar bile konuyla ilgili, ‘isteseler de göndermeyiz’, ‘Türk ekonomisini onlar ayakta tutuyor’, ‘ülkelerinde savaş var’ gibi bahanelerle sığınmacıları ülkede tutmaya devam ediyor.

Kariyerine Suriye’de devam eden Türk basketbolcu Kemal Canbolat ise sosyal medya hesabından, Türk halkına gerçekleri göstermeye devam ediyor.

Gezgin Fatih Koparan ile birlikte Suriye’den görüntüler paylaşan Canbolat, Suriye sokaklarındaki Türk halkından saklanan gerçekleri ortaya çıkardı.

Suriye’nin Hama şehrinden görüntüler paylaşan Canbolat, sosyal hayatın rutin bir şekilde devam ettiğini, bölgede savaş olmadığını ve halkın günlük hayatını nasıl sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

Canbolat’ın tüm Türkiye’ye gösterdiği görüntüler, sosyal medyada viral olurken defalarca paylaşıldı.

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