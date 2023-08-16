Savcılık Barış Pehlivan’ın Denetimli Serbestlik talebini reddetti

Pehlivan, Marmara Açık Cezaevi’ne konuldu. Pehlivan’ın avukatları, denetimli serbestlik hakkından yararlanması için başvuruda bulundu. Ancak savcılık, başvuruyu reddetti.

Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği Karar Verecek

Savcılığın olumsuz yanıtının ardından, Pehlivan’ın akıbeti Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’nin vereceği karara bağlı oldu. Hakimlik, Pehlivan’ın denetimli serbestlik hakkının olup olmadığına karar verecek.

COVID-19 Yasası Pehlivan’ı Kapsamıyor

Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan ve COVID-19 salgını nedeniyle bazı hükümlülerin cezaevinden çıkmasına izin veren yasadan da yararlanamadı. Yasada, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle ceza alanlar için bir istisna getirildi. Bu nedenle, Pehlivan cezaevinde kalmaya devam etti.