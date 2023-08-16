Savcılık Barış Pehlivan’ın Denetimli Serbestlik talebini reddetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, yazdığı yazılar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık Barış Pehlivan’ın Denetimli Serbestlik talebini reddetti

Pehlivan, Marmara Açık Cezaevi’ne konuldu. Pehlivan’ın avukatları, denetimli serbestlik hakkından yararlanması için başvuruda bulundu. Ancak savcılık, başvuruyu reddetti.

Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği Karar Verecek

Savcılığın olumsuz yanıtının ardından, Pehlivan’ın akıbeti Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’nin vereceği karara bağlı oldu. Hakimlik, Pehlivan’ın denetimli serbestlik hakkının olup olmadığına karar verecek.

COVID-19 Yasası Pehlivan’ı Kapsamıyor

Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan ve COVID-19 salgını nedeniyle bazı hükümlülerin cezaevinden çıkmasına izin veren yasadan da yararlanamadı. Yasada, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle ceza alanlar için bir istisna getirildi. Bu nedenle, Pehlivan cezaevinde kalmaya devam etti.

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