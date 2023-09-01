Barış Pehlivan Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini açıkladı. Suç örgütlerinin kaynağı kimler?

Ankara’da mafyalardan para alan emniyet müdürü kim? Cezaevinde olan gazeteci Barış Pehlivan köşe yazısında bir mafyanın itiraflarına yer verdi. Uyuşturucudan, mafyaya, polislere kadar şoke ede ayrıntılar ortaya çıktı.

Barış Pehlivan Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini açıkladı. Suç örgütlerinin kaynağı kimler?

5. kez cezaevine giren Cumhuriyet gazetesi yazarı-gazeteci Barış Pehlivan, köşesinde bir mafya üyesi mahkumun sözlerini aktardı.

Pehlivan, “Cezaevinde tanıştığım bir mafya üyesinin anlattıklarından öne çıkanlar” diyerek anlatmaya başlıyor.

Mafya üyesinin aktardıklarına göre, birçok suç örgütünün mermi kaynağı bazı polisler.

Mahkum şöyle anlatıyor:

Kurulan ilişkiler sayesinde onlar yıllık mermi haklarının bir bölümünü bizlere satar. Devlet içerisindeki açgözlü yöneticiler daha rahat gezmek, eğlenmek ve cüzdanlarını doldurmak için suç örgütlerine yanaşır. Ben mesela firari olduğum bir dönemde, anlaştığım polisler eşliğinde rahatça gezerdim.

ANKARA'DAKİ O EMNİYET MÜDÜRÜ KİM?

Ankara’da bir emniyet müdüründen de bahseden mahkum, “Ankara’da bir Emniyet müdürü vardı. Onlarca kişiden küçük küçük paralar alırdı. Bunun da tabii bir karşılığı olmalı. Örneğin pandemi döneminde para aldığı grupların işlettiği gece kulüplerini veya kumarhaneleri kapatmıyor ve onlara baskın yapmıyordu. Şimdi cezaevindeymiş o polis müdürü de.” İfadelerini kullandı.

Mafyaların en çok para yedirdiği gruplardan birinin hakimler olduğunu belirte mahkum sözlerine şöyle devam ediyor:

Yargılama sürecinde onlara ihtiyaç vardır çünkü. Örneğin benim dosyama bakacak olan Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinin üyesini bağlamıştık. Önce yoklama çekerdi bana. Pahalı bir restorana mı gitmek istiyor, beni arardı. Birine hediye mi gönderilecek, sözde bana danışırdı. Sonra gün geldi, 5 milyon liraya benim alacağım cezayı 3’te 1’e indirdi.

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TÜRKİYE’DEKİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

Pehlivan yazısında mahkum sözlerine devam ederek yurt dışındaki mafya grupları ile Türkiye’de mafyalara değiniyor.

Mahkum şöyle iddia ediyor:

Yurtdışındaki mafya grupları buradan kaçıp ülkelerine sığınan Türk mafyasını bekler. Onları avucuna alıp Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini yönetirler. Hani bazen İstanbul’daki uyuşturucu gruplarının çatışmalarını duyarız ya... Aslında onlar uluslararası kartellerin ellerindeki Türk mafyasının rekabetidir.

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