Barış Pehlivan bir mahkumun sözlerini aktardı: 15 yıl uyuşturucu sattım. Malı o bakanın yeğenlerinden aldım

Gazeteci Barış Pehlivan 5 . kez cezaevine girdi. Pehlivan köşe yazısında bir mahkumun şoke eden itirafını anlattı.

Barış Pehlivan bir mahkumun sözlerini aktardı: 15 yıl uyuşturucu sattım. Malı o bakanın yeğenlerinden aldım

5. kez cezaevine giren Cumhuriyet gazetesi yazarı-gazeteci Barış Pehlivan, köşesinde açık cezaevinde yaşadıklarını yazdı.

Pehlivan, açık cezaevinin, Silivri yerleşkesinin içindeki 10 kapalı cezaevini beslediğini, tüm üretimde de mahkûmların görev aldığını anlattı.

“UYUŞTURUCUYU O BAKANIN YEĞENLERİNDEN ALDIM”

Cezaevinde diğer tutuklularla yaşadıklarını aktaran Pehlivan, yazısını şöyle sürdürdü:

“Volta atarken malum bir eski bakanın adını veriyor biri: ‘15 yıl uyuşturucu sattım. O bakanın yeğenlerinden alıyordum malı. Onlar neden burada değil? Yıllardır cezaevindeyim, bir tane baron görmedim. Bize ‘torbacı’ diyorlar, güçleri bize yetiyor.’”

savcilik-gazeteci-baris-pehlivanin-cezaevinde-kalmasini-talep-etti.jpg

“‘CİNSEL’ DİYE KODLANAN İSTİSMAR VE TECAVÜZ SUÇLULARI BU SON İNFAZ YASASIYLA HIZLICA CEZAEVİNDEN ÇIKARILMIŞ”

Bir mahkûmun kendisine, “Biz neyse de utanıyorum sizi burada görmekten” dediğini aktaran Pehlivan, yazısında, şunları kaydetti:

“Sohbetlerimden öğreniyorum ki... ‘Cinsel’ diye kodlanan istismar ve tecavüz suçluları bu son infaz yasasıyla hızlıca cezaevinden çıkarılmış. Yerlerine, aynı yasadan faydalanıp kapalıdan açık cezaevine erkenden geçenler konulmuş. Ama işte yetmiyor kapasite... Kimi kısa kimi uzun süre kalmak için onlarca mahkûm geliyor her gün. Duyuyorum, yan binada 3 kata çıkarılan ranzalarda ya da yerlerde yatanlar oluyor. Haliyle, en çok ‘Sen bilirsin, af çıkar mı’ sorusuyla karşılaşıyorum. Bildiklerimi, tahminlerimi, meselenin açmazlarını anlatıyorum. Yanıtlarımdan pek tatmin olmuşa benzemiyorlar.”

ccc.jpg

İlgili Haberler
Savcılık Barış Pehlivan’ın Denetimli Serbestlik talebini reddetti
5. kez tutuklanan Barış Pehlivan: Can güvenliğimin olmayacağını biliyorum, lakin yine yazacağım
Şahan Gökbakar da Barış Pehlivan'ın hapse girmesine kayıtsız kalmadı
Kılıçdaroğlu'ndan hapse atılan gazeteci Barış Pehlivan'a dair çarpıcı mesaj
Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir? Keşfet
Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti Dünya
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Marmara denizi için fırtına uyarısı Güncel
Marmara denizi için fırtına uyarısı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı Spor
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi Güncel
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi