Sayaç okumak için çıktığı direkte akıma kapıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bu akşam saatlerinde sayaç okumak için direğe çıkan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sayaç okumak için çıktığı direkte akıma kapıldı

(AA) Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi 1251’inci sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, enerji şirketi işçisi V.E., sayaç okumak için hidrolik BOM aracıyla çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan V.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. V.E., buradaki müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

V.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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