Yunus Arıkan

Sayın Bahçeli’yi anlamak istiyorum…

MHP Genel Başkanı, ‘CHP’nin Türkiye için bir siyasi tehdit olduğunu’ söylüyor.

Nerede söylüyor bunu?

‘Malazgirt Zaferi’ ve ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajında.

Diyelim ki CHP Türkiye için bir tehdit!

Mesela…

Aynı Bahçeli, maalesef PKK’ya ve Hizbullah’a ‘Terör örgütü’ demeyen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu bir tehdit olarak görmediği gibi onunla el ele tutuşarak poz verebiliyor.

“Eyalet sistemi…

Özerklik…

Federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir.’

‘Muhtelif yerlerde yazılan ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ gibi yazılar silinmeli.’

‘Bir Türk Dünyaya bedeldir’ şeklindeki ırkçı söylemlere(!) son verilmelidir.” gibi kabul edilemez talepler, Hüda-Par’ın parti programında yer alıyor.

Hadi Erdoğan bunları kabulleniyor da Türk Milliyetçisi ve onun savunucusu olan MHP lideri Bahçeli, Hüda-Par’ın liderini nasıl kabul ediyor anlayamıyorum.

Ve her durumda Türkiye’nin bir tehdidi konumundaki PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul etmeyen bu insanla birlikte aynı karede nasıl yer alabiliyor!

Zor dostum zor!

Epey zamandır Sayın Bahçeli’yi anlamak gerçekten zor.

Üstelik, Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP’nin, bugünkü yöneticileriyle ilgili söylemediği söz kalmazken…

Hatta CHP’yi Türkiye’nin güvenliği için bir siyasi tehdit unsuru olarak nitelendirirken…

Bahçeli’nin bu değerlendirmesini okura bırakıyor ve “Başka sözüm yok Hâkim Bey” diyorum.

Şimdilerde vatandaş, iktidarı da muhalefeti de büyük bir sabırla ve metanetle izliyor.

Yerel seçim öncesinde de öyleydiler, şimdi genel seçime epey zaman olsa da öyleler.

Ancak bu sessizlik Cumhur İttifakı için, özellikle de MHP için hiç de hayra alamet olmayacakmış gibi görünüyor.

Eğer öyle olursa…

MHP barajı aşamazsa (Biliyorum daha çok erken ve o köprünün altından çok sular akar) sahiden MHP’nin samimi tabanına çok üzülürüm, çok!...

Çünkü -Sayın Bahçeli, PKK ve Hizbullah destekçisiyle -zorunlu olarak da olsa- el ele tutuşsa da MHP’nin tabanı ne PKK’yı ne de Hizbullah’ı kabul eder.

Hatta bu fotoğrafı görenlerin nasıl da üzülüyor olduklarını anlayabiliyorum.

Bu memleket nereye doğru götürülmek isteniyor, sahiden anlamakta güçlük çekiyorum.

Yine de Sayın Bahçeli’yi anlamak istiyorum…

Ama anlayamıyorum!.