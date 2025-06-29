Sayın Kılıçdaroğlu biraz sabır, biraz metanet lütfen!

Memlekette -ilk defa toplumsal muhalefetin de desteğini almış olan- CHP’nin, en çok ihtiyacı olduğu böyle bir ortamda önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde bir kargaşanın fitilini ateşlemek mi istiyor ne?

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CHP’ce iktidara karşı, ülkenin her tarafında başlatılan ve toplum nezdinde doğru bulunan bu eylemlere, mitinglere; “Doğru değil” deyişini, gerçekten de insan anlamakta zorlanıyor.

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Toplumun büyük kesimi Sayın Özel’i desteklerken, Aleviler Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımına ne diyor?

“(…) 30 Haziran’da görülecek davada kurultayı yok sayacak ‘mutlak butlan’ ya da kayyım atama şeklinde bir mahkeme kararı çıkartmayı hesaplıyor. CHP örgütü çökertilmek ve böylece yükselen toplumsal muhalefet dalgası kırılmak isteniyor. Bu da iktidarın bir oyunudur, siz de bu oyuna gelmeyin” diyor.

Yanlış mı?

Bence değil!

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Kendi adıma, nasıl oluyor da Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin seçilmiş bir genel başkanı varken, CHP’ye atama genel başkan olma isteğini hâlâ anlayamıyorum.

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Hatta Kurultay öncesinde yazdığım bir yazıda “Saygın Özgür Özel, CHP’nin ağırlığını taşıyamaz” demiştim ya, görülüyor ki; bırakan CHP’nin ağırlığını taşıyamamasını, toplumsal muhalefetin ağırlığını dahi yüklendi sırtına gidiyor!

Bu apaçık ortada!

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“AKP’nin karşısında muhalefet yok!” diyenlere, Sayın Özgür Özel, AKP’nin karşısında nasıl bir muhalefet olduğunu il il, ilçe ilçe dolaşarak tüm Türkiye’ye anlatıyor üstelik.

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Biliyorum elbette siz de çok çabaladınız Sayın Kılıçdaroğlu!

Ancak ne var ki sonuca gidemediniz. İster kabul edin ister etmeyin Sayın Özel, yerel yönetimlerde partisini (Partinizi) Türkiye’nin birinci partisi yaptı.

AKP’ye karşı oynadığı son yerel yönetimler final maçını da kazanarak takımını yerel şampiyon yapmayı başardı. Şimdi de ‘Genel Şampiyon’ yapmak için uğraşıyor.

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İktidar bu başarıyı hazmedemedi, İmamoğlunun diploması iptal ettirilip, sonra da içeriye alınmasıyla birlikte, o günden bugüne gösterdiği enerjisinden zerre fire vermeden mücadelesini sürdürüyor Sayın Özel.

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Doğru da yapıyor…

O doğru işler yaptığı için ya AKP, sizin duygularınızı okşayarak, sizden medet umar oluyor!

Sayın Erdoğan, dün size karşı öyle miydi?

Değildi!

Ve siz de hâlâ, -üstelik de AKP’nin size ve partinize zerre acımayacak olmasına rağmen- ne yapıyorsunuz?

“İlle de odunum parası!” diyorsunuz.

Hani Anadolu’da böyle bir söz vardır ya…

Siz de tutturmuşsunuz illa da CHP’ye ben -atanmış da olsa- genel başkan olacağım, diyorsunuz.

O nedenle, şimdilerde AKP’nin sizin arkanızdan itelemesiyle inatla yanlışın içine yürüyüp gitmek istiyorsunuz.

Yapmayın lütfen!

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Biliyor ve inanıyorum ki siz asla CHP’ye yanlış yapmazsınız. Ancak ne var ki şimdilerde ‘DOĞRU YAPMIYORSUNUZ!’ diyorum.

Çünkü siz ülkeyi kuran partinin 13 yıl genel başkanlığını yapmış bir lidersiniz.

Bırakınız, şimdi de Sayın Özgür Özel CHP’ye liderlik yapsın, siz onun arkasında durun.

Onu da bu toplum biraz izlesin bakalım!

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Biraz sabır ve metanet Sayın Kılıçdaroğlu.

Biraz sabır ve metanet lütfen!